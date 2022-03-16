Директор ФНЭБ объяснил, почему ФРГ не откажется от контракта с «Газпромом»

Германия, которая, по последним годам, потребляет 45–50 млрд кубометров газа, не может никак отказаться от поставок из России, по основным долгосрочным контрактам партнёрами «Газпрома» являются другие компании, а не E.ON, сообщил NEWS.ru директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. По его словам, разрыв контракта с «Газпромом» будет означать критический ущерб для экономики ФРГ. Так Симонов прокомментировал новость об отказе крупнейшего энергетического концерна ФРГ E.ON покупать природный газ у российских компаний на фоне событий на Украине.

У «Газпрома» в Германии есть пять крупных партнёров, к ним компания E.ON просто не относится, у неё другая структура. Просто E.ON не является партнёром «Газпрома», то есть в пятёрку основных партнёров «Газпрома» в Германии она не выходит. Поэтому, конечно, она может заявить, что отказывается от закупок. Как можно отказаться от того, чего нет? У неё нет контрактов долгосрочных с «Газпромом», — сказал Симонов.

Он отметил, что ни один из пятёрки крупнейших партнёров «Газпрома» не делал заявления о прекращении закупок российского газа. Симонов считает, что отказ E.ON от закупок никак не повлияет на немецкий рынок, но с точки зрения восприятия картинки это «звучит эффектно». Эксперт полагает, что крупные немецкие компании не могут разорвать контракт с «Газпромом».

Это невозможно сделать не то чтобы без каких-то последствий, а без критического ущерба для немецкой экономики — это совершенно очевидно. Поэтому я сильно сомневаюсь, что немецкие компании окончательно разучились считать. Для меня это будет сильным сюрпризом, — подытожил Симонов.

Ранее глава энергетической компании RWE Маркус Креббер сообщил, что отказ от импорта российских энергоресурсов может причинить «необратимый ущерб» промышленности и бизнесу Германии. Кроме того, это будет иметь непредсказуемые последствия для теплоснабжения населения. Он добавил, что при вводе санкций в отношении России Германия должна быть готова выдержать возможные последствия.