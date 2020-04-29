Депутаты просят временно освободить санатории от налогов

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Санатории и детские лагеря могут получить новые меры поддержки от правительства в период пандемии коронавируса. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину собирается обратиться глава думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Сазонов.

Участники рабочей группы отметили фактическое отсутствие реальных мер поддержки санаторно-курортной отрасли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, —говорится в обращении.

Законодатели указывают на следующую проблему: большая часть санаториев не относится к малому и среднему бизнесу из-за большого числа сотрудников и организационно-правовой формы акционерного общества с несколькими акционерами. Поэтому такие детские учреждения не могут претендовать на льготы.

Рабочая группа просит распространить на санатории 37 антикризисных мер, среди которых отсрочка уплаты земельного налога и аренды до конца 2020 года и освобождение от уплаты налога на имущество, сообщает « Парламентская газета ».

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов не исключил, что меры поддержки для бизнеса в виде отсрочек по налогам и другим платежам будут продлены.