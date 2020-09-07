Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения при предоставлении ЖКУ

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Законопроект об увеличении в десятки раз увеличить штрафы за нарушение нормативов обеспечения население коммунальными услугами внесут в Госдуму в сентябре.

По словам одного из авторов инициативы депутата Натальи Костенко, документ предусматривает новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время их размер составляет от 500 до 1 тысячи рублей.

Согласно поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать на пять-десять тысяч рублей, а при повторном нарушении — на 15 — 30 тысяч рублей.

Депутата также сообщила, что по просьбе Минстроя из документа уберут наказание для юридических лиц. Костенко предлагала кратно увеличить штрафы для них, в частности, за первое нарушение штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а при повторном — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. (в настоящее время штраф составляет от 5 — 10 тысяч рублей). В ведомстве в своём отзыве о законопроекте назвали эту норму избыточной, объяснив это тем, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Таким образом, министерство предложило убрать КоАП ответственность юрлица, сохранив ответственность для должностного.

При этом предлагаемое законопроектом введение штрафных санкций для должностного лица ресурсоснабжающих организаций как поставщиков ресурсов поддерживается, — говорится в отзыве Минстроя.

Костенко уточнила, что проект закона будет доработан с учётом замечаний ведомства и в сентябре внесён в Госдуму.

Она добавила, что зимой граждане часто жаловались на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь небольшими штрафами, по разным причинам отключали отопление. По её словам, подобные ситуации происходили в Краснодарском крае и Бурятии. Таким способом организации заставляли потребителей оплачивать долги в ситуации, когда кто-то один не платил, а отключали весь дом.

В свою очередь первый зампредседателя комитете ГД по ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что более серьёзное наказание в этом вопросе необходимо, однако оно должно затронуть только недобросовестных организаций, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что средние траты россиян на жилищно-коммунальные услуги снизились к началу лета по сравнению с началом года на треть.