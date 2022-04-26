«Деньги есть»: депутат объяснил, как восстановить экономику за два года Депутат Арефьев назвал условия для восстановления российской экономики

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru отметил, что вопрос восстановления российской экономики на фоне санкций зависит от принятых мер правительства. Он не верит в снижение ВВП по итогам 2022 года на 11%. Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence подготовили исследование, согласно которому российская экономика на фоне санкций восстановится через 10 лет до уровня 2021 года, а в этом году ВВП страны сократится на 11,1%. По данным экспертов, положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году — на 1,6%.

Российская экономика после ковида почти восстановлена. Единственное, что не утешает, наша экономика в основном основа на нефтегазовых ресурсах. Если они перестанут давать доход, то где-то 40% ВВП мы не дополучим. Однако это не смертельно, потому что всё остальное будет работать: сельское хозяйство, товары народного потребления будут выпускаться. В своё время СССР обходился без нефтегазовых ресурсов и был второй страной в мире, — сказал Арефьев.

По его мнению, если правительство сориентируется на внутренний рынок и собственное производство, то «всё можно сделать».

Деньги есть. Наш газ и нефть покупать будут, никуда они не денутся. Может быть, не в тех объёмах, которые были. Если правительство сориентируется на производство товаров народного потребления, никакого падения объёмов производства не будет. Я считаю, что если ВВП упадёт на 10%, то это не трагедия, — заявил депутат.

Арефьев подчеркнул, что если правительство переориентируется на импортозамещение, то за два года Россия не только не потеряет, но и наверстает упущенное за 30 лет.

По прогнозу аналитиков S&P Global Market Intelligence, падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией. Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения всё же ослабят рост экономики.