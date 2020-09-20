Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

https://static.news.ru/photo/225e622a-fb51-11ea-bf3c-fa163e074e61_660.jpg Василий Крюк Фото: ruspekh.ru

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.

Об этом сообщает журнал Forbes, составивший рейтинг российских чиновников, владеющих крупными участками земли. По его данным, Крюк задекларировал 195 земельных участков общей площадью более 370 квадратных километров.

Вторую строчку в рейтинге занял депутат Псковского областного собрания Виктор Гречин, владеющий землёй общей площадью в 320 квадратных километров. Замыкает тройку лидеров депутат Верховного совета Хакасии, гендиректор и совладелец ООО «Целинное» Владимир Санников. В его владении находятся земли площадью 220 квадратных метров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первую строчку рейтинга богатейших людей Германии занял владелец торговой сети Lidl и Kaufland Дитер Шварц. Его состояние оценивается в €41,8 млрд.