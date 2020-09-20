Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.
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Вторую строчку в рейтинге занял депутат Псковского областного собрания Виктор Гречин, владеющий землёй общей площадью в 320 квадратных километров. Замыкает тройку лидеров депутат Верховного совета Хакасии, гендиректор и совладелец ООО «Целинное» Владимир Санников. В его владении находятся земли площадью 220 квадратных метров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что первую строчку рейтинга богатейших людей Германии занял владелец торговой сети Lidl и Kaufland Дитер Шварц. Его состояние оценивается в €41,8 млрд.
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