Делягин предсказал дефолт доллара

https://static.news.ru/photo/7e46e092-d023-11eb-81c4-96000091f725_660.jpg Михаил Делягин Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Дефолт доллара неизбежен. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил научный руководитель Института проблем глобализции, доктор экономических наук Михаил Делягин. Он напомнил, что дефолт — это отказ от своих обязательств, а США отказывались от них не раз.

Они делали дефолт в 30-е годы, они делали его в 1971 году, почему бы не сделать дефолт ещё раз? Это неизбежно, вопрос только в том, когда, — сказал эксперт.

По его словам, в настоящий момент американская валюта укрепляется в силу политики Федеральной резервной системы, однако это укрепление носит временный характер, поскольку США начинают «захлёбываться в напечатанных долларах». Кроме того, наблюдается серьёзное падение фондового рынка. Это приведёт к краткосрочному укреплению американской валюты, но потом она очень сильно обесценится, уверен Делягин. По его словам, это произойдёт относительно скоро. В ближайший месяц таких процессов точно ждать не стоит, поскольку некоторый запас мощности у США ещё есть.

Специалист считает, что простимулировать дефолт может ситуация с американскими выборами и пересчётом их результатов. Если будет доказано, что действующий лидер США Джо Байден — нелегитимный президент, то о долларе можно будет забыть, подчеркнул Делягин. Однако даже в этом случае ждать обесценивания американской валюты стоит не ранее чем через год, поскольку вокруг президентства развернутся довольно сложные юридические процедуры, которые затянутся на продолжительное время.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что доллар будет терять свою роль в мировой экономике. По его мнению, Америка движется к дефолту.