Дефицит бюджета США побил рекорд

https://static.news.ru/photo/58dfa32e-c5ad-11ea-a417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Дефицит бюджета Соединённых Штатов в июне достиг рекордных значений — $864 млрд.

Согласно данным американского Минфина, этот результат в два раза превышает майский показатель и почти в десять раз — цифры за июнь 2019 года.

Помимо этого, в ведомстве сообщили о сокращении доходов бюджета в июне почти на размер дефицита за весь прошлый финансовый год.

Специалисты министерства связывают снижение показателя с растущими расходами федерального правительства на борьбу с пандемией коронавируса, а также с уменьшением налоговых поступлений.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший глава Минфина США Генри Полсон заявил, что китайский юань может отнять у американского доллара статус основной мировой резервной валюты. При этом Вашингтон может помочь своей валюте укрепиться, если решатся проблемы с государственным долгом и структурным бюджетным дефицитом.