Бывший глава Минфина США назвал главную угрозу для доллара

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Китайский юань отнять у американского доллара статус основной мировой резервной валюты. Такое мнение высказал бывший глава Минфина США Генри Полсон.

По словам эксперта, доллар стал главной валютой благодаря сочетанию факторов, включая геополитические условия после Второй мировой войны, а также за счёт роста национальной экономики.

Близки времена, когда сформируется равновесие двух или более резервных валют. Главным соперником должен стать китайский юань, который уже котируется наравне с иеной, евро и фунтом, — считает Полсон.

Экс-глава Минфина считает, что «естественная монополия» доллара скоро закончится. Роль юаня повысится за счёт интеграции экономики КНР в глобальные процессы. При этом Вашингтон может помочь своей валюте укрепиться, если решатся проблемы с государственным долгом и структурным бюджетным дефицитом, передаёт «Политика сегодня».

Как писал NEWS.ru ранее, Фонд национального благосостояния (ФНБ) теперь сможет инвестировать в юани и китайские государственные облигации. Соответствующее решение приняло правительство России. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.