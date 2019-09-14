Дефицит государственного бюджета США впервые с 2012 года достиг показателя в $1 трлн. С января по август 2019 года он вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В комитете по федеральному бюджету США отмечают, что при подобных темпах роста уровень дефицита в 2028 году может достичь $2 трлн, сообщает газета
Одной из причин роста дефицита издание называет снижение налогов в 2017 году в общей сумме на $1,5 трлн. Кроме того, выросли проценты по гособлигациям, увеличились расходы на военные нужды.
Рост дефицита бюджета ведёт к увеличению государственного долга США. В первом квартале 2019 года он составлял около $70 трлн.
Ранее News.ru сообщал, что Сенат Конгресса США одобрил законопроект о продлении срока наступления предельной величины государственного долга. Правительство получит карт-бланш на ближайшие два года. Документ также был одобрен Палатой представителей. Далее законопроект поступит на подпись главе Белого дома. Инициатива позволяет правительству увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.