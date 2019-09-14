https://static.news.ru/photo/0af23d18-d696-11e9-ba9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

Дефицит государственного бюджета США впервые с 2012 года достиг показателя в $1 трлн. С января по август 2019 года он вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В комитете по федеральному бюджету США отмечают, что при подобных темпах роста уровень дефицита в 2028 году может достичь $2 трлн, сообщает газета The Wall Street Journal .

Одной из причин роста дефицита издание называет снижение налогов в 2017 году в общей сумме на $1,5 трлн. Кроме того, выросли проценты по гособлигациям, увеличились расходы на военные нужды.

Рост дефицита бюджета ведёт к увеличению государственного долга США. В первом квартале 2019 года он составлял около $70 трлн.

Ранее News.ru сообщал, что Сенат Конгресса США одобрил законопроект о продлении срока наступления предельной величины государственного долга. Правительство получит карт-бланш на ближайшие два года. Документ также был одобрен Палатой представителей. Далее законопроект поступит на подпись главе Белого дома. Инициатива позволяет правительству увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.