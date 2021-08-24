«Де-факто санкции»: эксперт о последствиях решения суда ФРГ для «Газпрома»

Решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа (ФРГ) отклонить жалобу Nord Stream AG — оператора «Северного потока — 2» (СП-2) — на вердикт немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза (ЕС) стало неприятным, но не критичным исходом для «Газпрома» в плане фактических последствий, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что положительного постановления инстанции сложно было ждать, так как и до этого в ЕС велись дискуссии по поводу новых санкций против СП-2.

В любом случае ещё до конца 2024-го будут прокачивать 109 млн кубов газа в сутки через Украину. Или 40 млрд кубов в год. «Газпром» и так полностью загружал магистраль. Политическая важность в чём заключается. Это неформальная и формальная договорённость [США и Германии], что санкции против СП-2 не вводят, но «Газпром» не сможет взамен загрузить СП-2 на 100%. По сути это значит, что сохраняются санкции против СП-2, хотя формально их нет, но мы понимаем, что распространение антимонопольного законодательства на морские газопроводы, что было принято в 2019-м, это санкции, — подчеркнул Юшков.

Он также связал действия властей Германии с недавними договорённостями с США по СП-2 и сильными антироссийскими настроениями в ЕС. Эксперт подчеркнул, что позиции «Газпрома» изначально оказались слабыми. Специалист добавил, что теперь «Газпрому» остаётся только исполнить формальное требование антимонопольщиков, так как регулирование поставок сырья начинается в 12 милях побережья ФРГ — на дне Балтийского моря, где проходит виртуальная граница ЕС.

Согласно документам ЕС, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется её газ. В рамках «Северного потока — 2» обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG. В пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что приняли к сведению решение суда и намерены оценить его, сообщив о дальнейших шагах дополнительно.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что в случае негативного решения для Nord Stream 2 AG пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза. При этом итоговое решение почти наверняка будет обжаловано в суде ЕС.