Дан прогноз по росту цен на огурцы и помидоры до конца года «АБ-Центр»: огурцы и помидоры до конца года могут подорожать в 2,5 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огурцы и помидоры до конца года могут подорожать в 2,5 раза, дал свой прогноз NEWS.ru генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. Он пояснил, что ежегодно с сентября по декабрь они и так дорожают в рознице в 2,2 раза. Но в этом году рост может быть еще выше из-за падения рубля, добавил эксперт.

До конца года огурцы и помидоры способны подорожать в 2,5 раза. В прошлом году доллар стоил 75 рублей, а в этом — 95 рублей. При этом в Россию завозится много импортной продукции, особенного много импортных помидоров. Все это естественным образом влияет на средние цены, — объяснил Плугов.

Рост цен на овощи осенью — зимой также объясняется сезонным фактором — сокращением объема урожая, добавил аналитик. Подробнее о подорожании разных продуктов до конца этого года — в эксклюзивном материале.

Ранее NEWS.ru также писал, что рост курса доллара до отметок 95–100 рублей в последний месяц приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах этой осенью. NEWS.ru собрал все прогнозы экспертов, которые рассказали, на сколько подорожают мясо, рыба, кофе, алкоголь и другие товары. Например, к сентябрю по сравнению с началом августа курица должна была подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2% (цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает).