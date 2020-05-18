Чубайс предрёк глобальную нищету после выхода из пандемии

https://static.news.ru/photo/41fc7a98-996f-11ea-a1fd-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Анатолий Чубайс считает, что количество бедных после пандемии может резко вырасти. Причём, коснётся это не только России, но и всего мира.

Глава «Роснано» предрёк тяжёлое снижение уровня жизни для миллионов людей. Самым болезненным это станет для тех, кто живёт без сбережений, без запасов, приводит слова Чубайса «Forbes Карантин».

Снижение доходов обернётся политическими последствиями.

Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера, — добавил политик.

Чубайс уверен, что правительство России делает совершенно правильные шаги, решившись на выплаты семьям с детьми. Ни в один из кризисов правительство не переходило с поддержки юрлиц на поддержку физлиц.

Это же такая революция с точки зрения бюджета, с точки зрения технологий доведения средств. Что такое семьи с детьми? Это, как правило, и есть наименее обеспеченные семьи. Что такое дополнительное увеличение размера пособия на детей? Это ровно в ту сторону, — рассуждает экономист.

У России к нынешнему кризису уже есть опыт и необходимые финансовые инструменты для смягчения неблагоприятных спадов в экономике, считает политик. К примеру, госдолг РФ составляет всего 14%, тогда как у других стран он зашкаливает за 100%.

Уровень инфляции держится на отметке 4%, золотовалютные резервы составляют $500 млрд. Это всё позволяет "маневрировать".

Это не та ситуация, с которой мы жили в январе 1995 года, когда объемов валютных резервов оставалось на четверо суток продаж валюты на бирже. Четверо суток — на волоске прошли, — напомнил Чубайс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инновационная экономика поможет России выйти из кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Такое мнение высказал глава Роснано Анатолий Чубайс.