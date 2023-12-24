Что сейчас с ценами на яйца в РФ: новости, прогнозы, когда подешевеют В Россельхознадзоре сообщили о второй поставки яиц из Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россельхознадзоре рассказали, что вторая партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук была ввезена в Россию 21 декабря. Что об этом известно, когда цены на данный продукт подешевеют?

Сколько яиц Азербайджан поставил России

По данным Россельхознадзора, решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя российского ведомства Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

«21 декабря через пункт пропуска „Яраг — Казмаляр“ ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Отмечается, что первая партия пищевого яйца была ввезена в Россию из Азербайджана в середине декабря. Тогда объем поставки составил 612 тысяч штук. Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух-трех недель ожидаются поставки из Турции.

Доктор экономических наук Леонид Холод предположил, что турецкие яйца появятся на российских прилавках в начале января 2024 года.

«Скорее всего, поставщики подождут этого момента — и оформление будет с 2 или 3 января, так как 1 января — праздник. Пока их доставят, пока они пройдут отгрузку, на полках они окажутся где-нибудь к 10 января», — заявил экономист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в России подешевеют куриные яйца

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев во время интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что цены на яйца, вероятнее всего, начнут снижаться после наступления Нового года.

По его словам, данный продукт является сезонным, поэтому его стоимость возрастает к праздникам.

«Яйца вообще достаточно сезонный продукт. В это время всегда цена на яйцо возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — пояснил он.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что попытка изменить ситуацию с ценами на яйца в России поставками из других стран является нерациональной. Она решит нынешние проблемы, но из-за этого в дальнейшем могут возникнуть еще большие системные сложности, отметил он.

«Причин для беспокойства нет. В стране нет голода, яйца никуда не пропали. Нужно прекратить этот ажиотаж и смириться с тем, что яйца больше не могут стоить по 50 рублей за десяток, как это было несколько лет назад», — рассказал Юшин.

Специалист предположил, что цены на куриные яйца будут снижаться после Нового года в связи с сезонным падением спроса.

18 декабря стало известно, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что обнуление пошлины позволит обеспечить поставки яиц из Турции и Ирана.

По его словам, стоимость продукта будет сопоставима с отечественными куриными яйцами. Данная мера носит краткосрочный характер, она призвана сдержать рост цен и предотвратить возникновение дефицита.

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