«Нафтогаз Украины» приступил к изучению возможности обращения в Стокгольмский арбитраж по переуступке ему в 2009 году «Газпромом» долга «РосУкрЭнерго» на $1,7 млрд. Об этом написал на своей официальной странице в Facebook исполнительный директор предприятия Юрий Витренко, информацию также подтвердили и в самой компании. Кроме того, он намекнул на то, что она завершит подготовку документов для обновления исков к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.

Речь идёт об иске о злоупотреблении российским монополистом своим доминирующим положением, о споре по новому транзитному контракту и по соглашению между «Нафтогазом» и «Газпромом» о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго», уточнил топ-менеджер. Ранее последняя выступала посредником при поставках сырья на Украину. Витренко отметил, что сначала украинская сторона попробует обсудить вопросы с российской во внесудебном порядке.

Нами были выявлены обстоятельства о роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами RosUkrEnergo, по которым «Нафтогаз» претерпел значительные убытки. Сейчас мы изучаем возможности «Нафтогаза» для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее. Международный арбитраж в Стокгольме по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом» по переуступке долговых обязательств RosUkrEnergo, — написал Витренко на странице в соцсети.

К сведению, «РосУкрЭнерго» в 2004–2009 годах выполняла роль посредника между Украиной и РФ. Ею совместно владели российский «Газпром» и украинский миллиардер Дмитрий Фирташ. Затем её устранили из цепочки ретейла, и уже новый контракт на поставку голубого топлива был заключён между российским газовым гигантом и «Нафтогазом». У «РосУкрЭнерго» при этом накопилась задолженность перед российской корпорацией в указанном размере. В результате российский монополист данный долг продал «Нафтогазу». В счёт него украинская компания конфисковала 11 млрд кубометров голубого топлива «РосУкрЭнерго» из подземных хранилищ газа на территории Украины.

NEWS.ru направил запрос пресс-секретарю инвестора и миллиардера Дмитрия Фирташа.

В 2009 году Международный арбитражный суд Стокгольма вынес вердикт по конфликту между «РосУкрЭнерго» и «Нафтогазом Украины», обязав последнюю вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в начале 2009-го 11 млрд кубометров газа и добавить в качестве неустойки ещё 1,1 млрд кубометров.

gazprom.ru

14 января 2009 года украинский премьер-министр Юлия Тимошенко сделала заявление, что переговоры между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о поставках российского газа на Украину были сорваны киевскими политиками из-за попытки сохранить «РосУкрЭнерго» в качестве посредника. Для справки, до 2009 года предприятие покупало у «Газпрома» 60 млрд кубометров газа в год.

Суть нового интернет-поста Витренко — это, в первую очередь, поиск аргументов во внутриукраинской дискуссии. Всё-таки сейчас пока ещё близко не идёт речи о том, что Россия будет платить Украине. Говорится, скорее, что Незалежная может начать очередной арбитраж, который касается сделки 2009 года, позволившей тогда заключить необходимое соглашение, чтобы урегулировать задолженность «РосУкрЭнерго» перед «Газпромом» и прийти к новой схеме работы напрямую между «Газпромом» и «Нафтогазом». Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Но, признаёт эксперт, эта внутриукраинская разборка вполне может перерасти и в желание отсудить деньги у самого «Газпрома». Сейчас же, по его словам, идёт активная фаза борьбы за «Нафтогаз». Налицо попытка президента Владимира Зеленского подчинить себе и своему влиянию эту компанию. Таким образом, новые власти хотят избавиться от наследия экс-лидера Петра Порошенко, считает Гривач.

«Нафтогаз» сегодня — это стопроцентная государственная компания, просто на Украине это понятие растяжимое. Ведь тот же Зеленский и кабмин за целый год так толком и не смогли поменять её топ-менеджмент и повлиять на состав наблюдательного совета, — сказал замгендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности.

Алексей Гривач подчеркнул, что «соглашение между Москвой и Киевом конца прошлого года стоило огромных политических и процедурных усилий, а также позволило предотвратить новую транзитную войну с самыми печальными последствиями для всех участников процесса». И эта ситуация, замечает аналитик, «хорошо показывает, что Украина — не самый надёжный контрагент».

Это будут непорядочные потуги со стороны Украины — если она начнёт снова тянуть с России деньги. Переговоры прошлого года носили такой затяжной характер, и компромисс первой предложила Россия. Украинская же сторона отбила все свои иски. И поэтому сейчас новое обращение к газовой теме вызывает сомнение в порядочности украинской стороны и порождает вопросы в последовательности. Владимир Оленченко эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Выходит, говорит Оленченко, что «украинское руководство элементарно не держит своего слова». Однако в политике это имеет решающее значение.

Думаю, что на этот раз будет очень глубокое разочарование. Если же украинцы думают, что это будет разочарование только для русских, то они недооценивают расклад сил — это станет удивлением для всех участников международных отношений в Европе. Опытные европейские политики прекрасно понимают, что такое прецедент. Иначе говоря, если украинская сторона всё же решится на этот неэтичный шаг, то тем самым она даст сигнал, что также она может обойтись и с любой другой страной ЕС, — сказал специалист.

По словам эксперта Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, «у „молодого“ и неопытного украинского руководства явно присутствует легкомысленная недооценка того, что могут сказать по этому поводу те государства, которые вовлечены в процесс урегулирования ситуации на Украине».