Белоруссия не станет забирать добытую в России нефть из транзитного трубопровода для собственных нужд, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее глава государства Александр Лукашенко заявил о такой возможности, в случае, если Москва не обеспечит республику необходимыми объёмами сырья. Он также пригрозил забрать одну из ниток нефтепровода «Дружба», чтобы наладить реверсные поставки «чёрного золота» через территорию Польши. Специалисты объясняют такие заявления стремлением поторговаться по поводу стоимости сырья, но полагают, что в итоге Минску придётся согласиться на российские условия.

В январе российские компании направили в Белоруссию всего 500 тыс. тонн нефти вместо предполагаемых 2 млн, заявил Александр Лукашенко, дав понять, что не станет мириться с такой ситуацией.

Через страну на Запад и для Белоруссии прокачивается 70 млн т нефти. И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните летом «грязную» нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать, — предупредил президент, которого цитирует БЕЛТА.

По его словам, Белоруссия также рассматривает возможность покупки нефти у других стран (Саудовской Аравии, ОАЭ, США), а для её доставки Минск может забрать одну из трёх веток трубопровода «Дружба» и организовать по ней поставку из польского порта Гданьск. В этом случае может пострадать российский транзит сырья в Европу.

druzhba.transneft.ru

Минск в начале года не смог договориться о покупке нефти с основными российскими поставщиками. Контракты были подписаны лишь с двумя компаниями «Русснефтью» и «Нефтисой». Как писал NEWS.ru, эти поставки могут обеспечить только 50% потребности белорусских НПЗ. Этого достаточно для обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка, но не хватит для поддержания экспорта на необходимом уровне.

В таких условиях Белоруссия уже предпринимала отдельные попытки диверсификации поставок нефти, в частности, купив партию сырья объёмом 80 тысяч тонн у Норвегии и доставив её через Литву по железной дороге. Это было в январе, и с тех пор новостей о новых закупках не было.

Отбирать идущие в Европу транзитные объёмы нефти Белоруссия всё же не станет, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, это будет иметь очень серьёзные последствия для Минска, ведь сырьё в трубе принадлежит множеству различных компаний.

Никаких санкций или претензий к этим компаниям нет и юридических оснований для отбора нефти тоже. „Белнефтехим“, наверняка, также понимает, что если он будет перерабатывать ворованную нефть, то могут последовать санкции, в том числе в международных инстанциях. При этом, обязательств и межправительственных соглашений, по которым Россия обязана поставлять Белоруссию заявленные 2 млн тонн в месяц не существует. Есть так называемый индикативный баланс — российское обязательство поддерживать техническую возможность поставки до 24 млн тонн на белорусские НПЗ. Такая возможность есть, её никто не нарушает. Но дальше белорусские компании должны договорится с российскими нефтяниками, чтобы они эту нефть продали. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Он также полагает, что на разворот одной из труб для обеспечения поставок нефти в Белоруссию через Польшу не согласится сама Варшава, ведь в этом случае она или Германия недополучат необходимые объёмы сырья. Если Минск остановит транзит по одной нитке «Дружбы», то поставки российской нефти на польские НПЗ пойдут через порт Гданьск и займут все имеющиеся мощности, не оставив места для белорусского транзита. Так что на другом конце трубы, которую предполагают запустить реверсом, никого не будет, предупреждает Юшков.

Белоруссия лишь однажды решилась забрать нефть из транзитной трубы, в январе 2007 года, напомнил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Тогда Минск ввёл новый налог на транзит, не согласованный с Россией, и конфисковал нефть в счёт этого якобы не уплаченного сбора. Россия немедленно остановила поставку нефти на белорусские НПЗ и через несколько дней налог был отменён. Сейчас Белоруссия не решится на такие действия. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов также считает, что Минск не станет нарушать межправительственное соглашение от 1995 года, содержащее пункт о свободе транзита энергоносителей. Он поясняет, что такой шаг ударит по имиджу Белоруссии на международной арене, поскольку она украдёт энергоресурсы у европейских покупателей.

Сейчас транзит через Белоруссию идёт в полном объёме, сообщили компании «Транснефть».

Поскребли по сусекам

Между тем на прошлой неделе концерн «Белнефтехим» сообщил, что начал забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям. В условиях отсутствия прежних объёмов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть, сказал РИА Новости представитель концерна. Он отметил, что эта нефть принадлежит Белоруссии.

Сырьё действительно принадлежит «Белнефтехиму», подтвердили в «Транснефти».

Они отправили на переработку технологическую нефть из труб, по которым к ним на заводы раньше отправляли сырьё. Белорусская сторона не сообщила точно, сколько именно забрали, но пропускная способность у них упала, предположительно, в два раза. Игорь Дёмин советник президента — пресс-секретарь НК «Транснефть» советник президента — пресс-секретарь НК «Транснефть»

По его словам, если теперь Белоруссия купит нефть в России и захочет прокачать её в объёме индикативного баланса, это будет невозможно. Чтобы восстановить поставки в полном размере, Минску необходимо сначала закупить технологическую нефть и заполнить эти трубопроводы.

Забор технологической нефти может говорить о том, что Белоруссия оказалась в очень сложной ситуации, считает в свою очередь Игорь Юшков.

Весь январь и февраль Минск продержался за счёт прежних запасов в хранилищах. Видимо, они закончились, раз стали перерабатывать технологическую нефть. Думаю, что счёт идет на недели, — полагает эксперт.

Имеющихся на сегодняшний день поставок нефти из России хватит Белоруссии для обеспечения бензином и дизелем внутреннего рынка, а вот экспорт нефтепродуктов может серьёзно пострадать, отмечает Андрей Суздальцев. По его словам, уже в ближайшее недели Минск может почувствовать нехватку валюты, ведь почти половину доходов от внешней торговли давали белорусские нефтепродукты, выработанные из российской нефти.

Александр Фролов полагает, что торг со стороны Белоруссии может продлиться ещё месяц, а затем Минск всё равно согласится покупать нефть у Москвы, причём на условиях, которые предлагают российские нефтяники.

Борьба за премию

Александр Лукашенко Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Камнем преткновения в нефтяном противостоянии Москвы и Минска стала стоимость сырья. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет платить российским нефтяным компаниям дополнительную премию к цене.

Речь идёт о премии к экспортному паритету, которая, составляет $6-10 за тонну, и на которой настаивают российские компании. По словам экспертов, даже с этой надбавкой, российская нефть для белорусов оказывается дешевле, чем покупка на мировом рынке.

В 2019 году, если сопоставить данные Белстата и российского Минфина, средняя стоимость барреля для Белоруссии оказалась на $14,7 меньше средней цены за нашу нефть на внешних рынках. Кроме того, российские нефтяные компании поставляют сырьё непосредственно на НПЗ, то есть сами платят за его доставку вплоть до завода, и только там передают право собственности. Это очень выгодно условие, — считает Игорь Юшков.

По его словам, с 1 января из-за налогового манёвра и снижения экспортной пошлины, преимущество в цене уменьшилось до $12 за баррель, но всё равно это выгоднее, чем покупать у любого другого государства. Правда, к 2024 году разница исчезнет совсем, и Белоруссия будет приобретать нефть по мировым ценам. Видимо, в Минске решили не ждать 2024 года и уже сейчас бороться за более дешёвую нефть, отсюда и возникшее противостояние, отмечает эксперт.

Москва продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи 7 февраля лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.