Цены на продукты питания в РФ обогнали инфляцию почти в три раза

https://static.news.ru/photo/be316d52-a342-11eb-aed0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. Такие данные представлены в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В утверждённом правительством перечне находятся 24 социально значимых продукта. В январе они подорожали на 13,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, в феврале — на 15,35%. В марте рост цен на них не остановился, увеличив таким образом разницу с общей инфляцией в 2,7 раза, а с продовольственной инфляцией (7,6%) — в два раза.

Более всего подорожали картофель (на 58,1%), морковь (48,2%), сахар-песок (47,5%), куриные яйца (32,1%), гречневая крупа (31,6%) и подсолнечное масло (26,8%).

Наибольшая инфляция в продовольственном сегменте наблюдалась в небогатых регионах РФ, жители которых на еду тратят большую часть своего бюджета. Так, на 19–21% подорожали социально значимые продукты питания в Пензенской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской и Калужской областях, Северной Осетии, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Республике Марий Эл.

По данным Росстата, с 13 по 19 апреля более всего подорожали морковь, капуста белокочанная, картофель и яйца. Морковь за неделю подорожала на 1,7%, капуста — на 1,6%, картофель — на 1,5%. Повысились на 1,5% цены на яйца, на 0,6% — на баранину, на 0,5% — на свинину, сахар и лук. Яблоки подорожали на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,3%, огурцы — на 0,2%. На 0,1% выросла цена на варёные колбасы, мясные и фруктовые консервы. Подешевели на 1,4% помидоры, на 0,2% — водка и на 0,1% — молоко. Цены растут уже десять месяцев подряд. Рост цен на продукты достиг уровня июня 2014 года.