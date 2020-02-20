https://static.news.ru/photo/ad62ee66-52ed-11ea-9c5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя стоимость ряда овощей в России за последние 12 месяцев снизилась. Так, в январе 2020 года цена килограмма белокочанной капусты составила 22 рубля, упав на 31%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

За килограмм репчатого лука в начале года россияне в среднем платили 25 рублей, в то время как годом ранее – 28 рублей. Также снизилась стоимость огурцов (с 159 до 149 рублей), помидоров (с 152 до 145), свёклы (с 27 до 26), моркови (с 33 до 28).

При этом в первом месяце текущего года самая высокая стоимость овощей была зафиксирована на Чукотке.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась повышением цен на овощи в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области. Сотрудники ведомства выясняют причину изменения цен.