Цены на нефть растут, несмотря на опасения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a6c9ee68-bf50-11ea-9091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Стоимость нефти эталонных марок растёт в понедельник, 6 июля, несмотря на новые случаи заражения коронавирусной инфекцией в некоторых американских штатах.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в сентябре к 8:23 мск составила $43,11 за баррель — на $0,31 выше цены закрытия предыдущей сессии.

Августовские фьючерсы на нефть WTI поднялись до отметки в $40,53 за баррель — выросли на $0,29.

Оба контакта по итогам минувшей недели подорожали более чем на 4%, сообщает Trading Economics.

В США 2 июля зафиксировали более 50 тысяч новых заражений, причём большинство из них случились в южных штатах, которые считаются одними из главных потребителей бензина в стране. Это и вызвало беспокойство на рынке.

9 марта нефтяные котировки обрушились на 30% и с тех пор не поднялись до прежних показателей. Причиной послужил отказ РФ принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи из-за коронавируса. В ответ Эр-Рияд стал увеличивать объёмы добычи и предлагать весомые скидки при продаже своей нефти.

Страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля заключили новое соглашение о сокращении добычи. Согласно ему, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия.

Как ранее писал NEWS.ru, 3 июля цены на топливо незначительно снизилисьна фоне быстрого роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в США.