Цены на нефть остались стабильны, несмотря на ураганы в США

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Аналитики сообщили, что цены на нефть остались стабильными, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции и ураганами в США. Цена нефти Brent осталась на уровне $44,32 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.10 (по московскому времени) 24 августа 2020 года составляет $44,32 за баррель, что на $0,03 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу (21 августа 2020 года — NEWS.ru) эти контракты подешевели на $0,55 (1,2%), — сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что по итогам предыдущей недели цена на нефть Brent уменьшилась на 1%, а стоимость нефти WTI выросла на 0,1%.

При этом больше половины (60%) нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе в американской части остановили свою работу из-за ураганов Марко и Лаура. Эксперты отметили, что ураганы могут нанести ущерб в размере нескольких миллиардов долларов.

Приближение ураганов поддерживает цены на нефть, однако это очень временный фактор. Мы видим, что растёт буровая активность в США, и этого может быть достаточно, чтобы ограничить повышение цен на нефть, — привели слова аналитика по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара в «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, октябрьские фьючерсы нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 4 августа 2020 года опустились ниже $44 за баррель. Уточняется, что стоимость нефти ускорила падение до 2,16% и достигла $43,93 за баррель.