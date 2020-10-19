Россиян ждёт новый скачок цен на интернет

https://static.news.ru/photo/2a4d7848-127d-11eb-8bdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян в следующем году ожидает рост цен на интернет как минимум на 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса операторов аналитическим агентством Telecom Daily.

Почти две трети опрошенных топ-менеджеров провайдеров полагают, что рост составит 15–20%, ещё 10% респондентов предрекают рост на 20%. В том, что тарифы вырастут больше, чем прогнозируется уровень инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей, пишут «Ведомости».

О рисках, связанных с общим ухудшением ситуации в экономике из-за коронавируса, говорят 70% опрошенных. Снижение курса рубля в качестве причин инфляции указывают ещё 56% респондентов, объясняя это тем, что им приходится закупать оборудование за валюту, так же как ПО и медиаконтент.

О дополнительных расходах на реализацию «капиталоёмких инициатив» властей, таких, как закон Яровой, и проект «Доступный интернет» рассказали ещё 30% участников исследования.

Но в т же время 78% опрошенных заявили, что не испытывают финансовых проблем. Ещё 46% заявили, что денег им хватает не только на поддержание, но и на развитие бизнеса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде с новой партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это уже 14-й запуск спутников этой группировки, Маск обещал сделать для всех жителей планеты бесплатный интернет.