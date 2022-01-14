Цены на газ в Европе вновь превысили $1100 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов выросли более чем на 10%. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, они превысили $1100 за тысячу кубометров.

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF на открытии торговой сессии выросли до отметки в $1100, а к 10.07 мск выросли на 10,9% к расчётной цене накануне, до $1113 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цены на февральские фьючерсы на газ в Европе ускорили темпы роста, превысив $1000 за тысячу кубометров. Рост накануне составил 12,5%, несмотря на разнонаправленное движение цен в течение дня.

7 января было зафиксировано снижение цены ниже $1000 за кубометр. Тогда фьючерсы на газ подешевели за день почти на 14%.

В конце 2021 года биржевая цена газа в ходе торгов опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября.

Газ в Европе стал дешеветь 21 декабря. До этого он дорожал быстрыми темпами и достигал исторически рекордных $2200 за 1000 куб. м. Это было связано с высоким спросом на газ, прежде всего на азиатском рынке. Кроме того, уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах продолжал падать. Наконец, на ситуации сказывалась неопределённость вокруг сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.