В Европе цена на газ опустилась ниже $1000

Цены на февральские газовые фьючерсы в Европе опустились ниже $1000 за кубометр к концу дня, тем самым став дешевле почти на 14%, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Котировки в течение дня демонстрировали устойчивое снижение, упали к закрытию ниже $1000. Цена в конце составила $983, что на 13,6% ниже расчётной цены накануне ($1127,5).

В конце 2021 года биржевая цена газа в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября. Об этом также свидетельствовали данные лондонской биржи ICE.

Газ в Европе стал дешеветь 21 декабря. До этого он дорожал быстрыми темпами и достигал исторически рекордных $2200 за 1000 куб. м. Это было связано с высоким спросом на газ, прежде всего на азиатском рынке. Кроме того, уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах продолжал падать. Наконец, на ситуации сказывалась неопределённость вокруг сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.