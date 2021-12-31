Цена на газ в Европе резко упала

Биржевая цена газа в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Газ в Европе
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия неоднократно говорила о его коммерческом характере.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что часть ответственности за рост цен на газ и электричество в Европе несёт Европейский союз. При этом основная ответственность лежит на России, отметил он.
Моравецкий в очередной раз рассказал о вине Москвы в «газовом шантаже» с помощью трубопровода «Северный поток — 2» и потребовал от Брюсселя дать ответ на это.