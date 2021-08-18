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Экономика

Цены на бензин вновь выросли выше инфляции

19:19, 18 августа 2021
Цены на бензин вновь выросли выше инфляции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Цены на бензин в РФ с 10 по 16 августа выросли на 0,37% при дефляции в 0,01%. На протяжении пяти предыдущих недель бензин также дорожал выше среднего уровня роста цен, сообщается на сайте Росстата.

С начала августа рост стоимости бензина также превышает уровень инфляции (0,71% против дефляции в 0,03%), при этом с начала года цена выросла на 5,92%, что выше инфляции в 4,48%.

В отличие от бензина, цены на дизельное топливо растут ниже инфляции, однако дизель дорожает выше уровня инфляции на протяжении четырех недель: на прошлой неделе рост составил 0,22%. В августе стоимость дизельного топлива в РФ выросла на 0,52% при дефляции в 0,03%. С начала года этот показатель вырос на 3,8% при инфляции в 4,48%.

Ранее заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов объяснил, почему в России растут цены на бензин. Дело в том, что акцизы на топливо в стране сильно завышены, но опускать их государство не будет, так как это ударит по доходам региональных бюджетов. Экономист считает, что было бы ошибочным выбирать европейский путь по акцизам.

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