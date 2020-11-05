Цены на авиабилеты подешевели к новогодним праздникам

https://static.news.ru/photo/877eecee-1fc1-11eb-b86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Цены на перелёты по России и открытый с 25 декабря по 10 января Стамбул будут на 14-17% ниже, чем обычно. В среднем билет будет туда-обратно будет стоить 13 тыс. руб. вместо 15,тыс. руб. как в прошлом году.

Цены снижены на все популярные десять направлений, кроме рейса Москва-Симферополь — на него билеты подорожали на 1%, по данным сервиcа Tutu.ru. Цены на рейс Москва-Новосибирск подешевели на 31%, в Минеральные воды — на 20%, в Сочи — на 9%, в Калининград — на 2%, пишут «Известия».

Полёты из Санкт-Петербурга в Симферополь подешевели на 23%, в Краснодар — на 19%. На 38% снизились цены на авиабилеты из Москвы в Петербург из-за конкуренции с железной дорогой.

По данным сервиса OneTwoTrip средняя цена на билет в праздники снизилась с 13,7 тыс. руб. в 2020 году до 11,6 тыс. руб. в 2021. Сервис также отмечает рост стоимости билетов на полёты в Симферополь на 8% и удешевление на другие популярные направления.

Но в этом году из-за нестабильной ситуации с корнавирусом россияне не спешат приобретать билеты и планировать свои поездки. Поэтому спрос на подешевевшие билеты ниже прошлогоднего, заказов стало на 40% меньше.

Ещё один сервис — Aviasales отмечает снижение средней стоимости авиаперелёта на одного человека на 17% до 10,9 тыс. руб. Доля продаж билетов, по данным сервиса, внутри страны выросла до 96% с прошлогодних 50% в новогодние праздники. На 39% выросли цены на полёт из других российских городов в Стамбул.

Цены на железнодорожные билеты выросли только по направлениям в Адлер и Тюмень, имелся незначительный рост цен по всем направлениям на 2% — с 2,6 тыс. руб. до 2,7 тыс. руб. Цены на поездку в Москву и Санкт-Петербург снизились на 6-7%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты проанализировали стоимость билетов на самолёты с 1 сентября по 30 ноября и составили рейтинг российских городов-миллионников, куда улететь этой осенью будет дешевле всего.