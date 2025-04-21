Центробанк установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Здание Центрального банка РФ

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 22 апреля, на уровне 80,7597 рубля, сообщается на сайте регулятора. Доллар упал ниже 81 рубля впервые с 3 июня 2023 года.

В понедельник, 21 апреля, ЦБ были установлены следующие курсы валют: доллар — 81,1371 рубля, евро — 92,2232 рубля, юань — 11,0889 рубля. Таким образом, доллар подешевел на 37,74 копейки, юань — на 2,41 копейки, а евро подорожал на 1,4482 рубля.

Евро продемонстрировал максимальный рост за последние недели, в то время как юань сохраняет относительную стабильность с незначительным снижением. Ослабление доллара эксперты связывают с улучшением макроэкономических показателей России и стабилизацией на валютном рынке.

Ранее Банк России предупредил, что если инфляция не достигнет целевого уровня 4%, то будет поднят вопрос об очередном повышении ключевой ставки. По словам представителей ЦБ, для того чтобы выполнить поставленные задачи, жесткой денежно-кредитной политике требуется достаточно длительный период.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на конференции ВТБ Data Fusion рассказала, что более всего граждан России беспокоит утечка их персональных данных. Россияне опасаются, что эти сведения будут использованы для навязывания услуг. Глава Банка России выразила солидарность с общественным мнением, подчеркнув, что не готова делиться персональными данными с кем попало, и выразила желание быть абсолютно уверенной в их защите.