Центробанк снизил курсы доллара и евро на 18–20 апреля

https://static.news.ru/photo/7867db2c-80a1-11ea-8332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России на предстоящие выходные понизил официальный курс доллара на 77 копеек, курс евро — на рубль.

Как следует из информации на сайте регулятора, на 18–20 апреля официальный курс доллара установлен на уровне 73,94 рубля, курс евро — 80,11 рубля. По данным на 17 апреля, золото стоит 4126 рублей за грамм, серебро — 37 рублей, платина — 1907 рублей, палладий — 5316 рублей за грамм.

Как писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 17 апреля курс евро опустился на 0,7%. Показатели валюты оказались на отметке в 79,82 рубля. Курс доллара, в свою очередь, упал на 1%, до 73,43 рубля. 20 минут спустя американская валюта продолжила отыгрывать падение. Доллар по состоянию на 10:20 мск находился на отметке 73,9 рубля. Курс евро в это время равнялся 80,11 рубля.

Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне прибавляет 0,2% — до $27,87 за баррель, в пике роста достигая $28,93 за баррель.