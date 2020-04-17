Центробанк снизил курсы доллара и евро на 18–20 апреля

Банк России на предстоящие выходные понизил официальный курс доллара на 77 копеек, курс евро — на рубль.
Как
Как писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 17 апреля курс евро опустился на 0,7%. Показатели валюты оказались на отметке в 79,82 рубля. Курс доллара, в свою очередь, упал на 1%, до 73,43 рубля. 20 минут спустя американская валюта продолжила отыгрывать падение. Доллар по состоянию на 10:20 мск находился на отметке 73,9 рубля. Курс евро в это время равнялся 80,11 рубля.
Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне прибавляет 0,2% — до $27,87 за баррель, в пике роста достигая $28,93 за баррель.
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