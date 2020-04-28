Центробанк РФ рекомендовал банкам ограничить выплаты дивидендов и бонусов

https://static.news.ru/photo/7305a982-8940-11ea-af07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки должны ограничить выплату бонусов и дивидендов. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, ожидается значительный дефицит капитала, но банковский сектор подошёл к этой ситуации с запасом денежных средств. Тем не менее, деньги неравномерно распределены по системе и непонятна глубина стресса.

Банки должны более ответственно отнестись к ситуации и ограничить, а мы это рекомендовали, выплаты бонусов и дивидендов, чтобы поддержать свою подушку безопасности, — заявила Набиуллина во время совещания в Госдуме.

По её словам, подушку безопасности нужно использовать для выдачи новых кредитов и для облегчения ситуации для заёмщиков.

NEWS.ru писал, что в Банке России ожидают роста просроченных кредитов на фоне ситуации с коронавирусом. Набиуллина считает, что наиболее уязвимыми заёмщиками являются граждане, поскольку их доходы сильно упали.

Большой объём займов будет реструктуризирован в рамках каникул, которые предусмотрены законом, а также в рамках предложений президента РФ Владимира Путина и программ кредитных организаций, отметила глава ЦБ.