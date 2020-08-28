Центробанк раскрыл ещё одну схему мошенничества при займах

Ряд финансовых организаций брал комиссии с клиента за перечисление на их счёт потребительского займа. Эта практика приводит к увеличению трат для клиентов и нарушает права потребителей.
Банк России выяснил, что некоторые организации берут проценты за перечисление на их счёт потребительского займа. После проверки Центробанк разослал в микрофинансовые организации, ломбарды и потребительские кооперативы письмо,
Перечисление суммы займа не может рассматриваться в качестве отдельной услуги, а является необходимым, сопутствующим условием для заключения договора потребительского займа, — приводит издание текст письма.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объём выданных компаниям из России проблемных кредитов за июль увеличился на 271,5 млрд рублей, что составило максимально месячный прирост с января 2019 года. Согласно статистике Центробанка, большую часть прироста обеспечил Сбербанк.
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