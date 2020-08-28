Центробанк раскрыл ещё одну схему мошенничества при займах

https://static.news.ru/photo/18deea7a-eb1c-11ea-a838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Ряд финансовых организаций брал комиссии с клиента за перечисление на их счёт потребительского займа. Эта практика приводит к увеличению трат для клиентов и нарушает права потребителей.

Банк России выяснил, что некоторые организации берут проценты за перечисление на их счёт потребительского займа. После проверки Центробанк разослал в микрофинансовые организации, ломбарды и потребительские кооперативы письмо, пишет RNS. В нём говорится, что услуга за перечисление кредита или займа не может быть платной, так как не отделена от самой услуги предоставления займа.

Перечисление суммы займа не может рассматриваться в качестве отдельной услуги, а является необходимым, сопутствующим условием для заключения договора потребительского займа, — приводит издание текст письма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём выданных компаниям из России проблемных кредитов за июль увеличился на 271,5 млрд рублей, что составило максимально месячный прирост с января 2019 года. Согласно статистике Центробанка, большую часть прироста обеспечил Сбербанк.