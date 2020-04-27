Центробанк предложил новые условия для страхования рисков по ипотеке

https://static.news.ru/photo/d7453456-887a-11ea-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России разработал новую концепцию ипотечного страхования, в которой страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заёмщика берёт на себя кредитная организация. Регулятор планирует освободить россиян от необходимости за свой счёт страховать риски, присущие ипотеке.

Такое страхование будет осуществляться самим кредитором за свой счёт. Банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заёмщика, а также заключения иного договора страхования, — говорится в сообщении ЦБ.

По мнению регулятора, это должно привести к снижению издержек при заключении ипотечных договоров и к большей прозрачности условий сделки для граждан, так как не будет комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита. Эту концепцию сотрудники ЦБ планируют обсудить в ближайшее время с банковским и страховым сообществами.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении до 15% первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми с использованием маткапитала. В начале апреля Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. На эту программу власти выделят около 6 млрд рублей. Оформить её можно будет до 1 ноября 2020 года. Программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём.