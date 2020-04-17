Центробанк не ожидает масштабного стресса для российских банков

https://static.news.ru/photo/8eb0b1f2-808c-11ea-b148-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ЦБ не ожидает, что российская банковская система будет подвержена масштабному стрессу.
Мы не ожидаем масштабного стресса в банковской системе и сжатия маржи, как это было, например, в 2014 году, — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
По её словам, нет необходимости в докапитализации банков со стороны правительства.
Она подчеркнула, что была проведена большая работа по оздоровлению банковской системы. Банки подошли к нынешней ситуации с достаточным капиталом и ликвидностью. Набиуллина считает, что ситуация с коронавирусом не скажется существенно на отзывах лицензий у банков.
Безусловно, какие-то случаи могут быть, но это, скорее всего, не будет связано с кризисом или с ситуацией с распространением пандемии, — заявила Набиуллина, сообщает ТАСС.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что банкам потребуется государственная поддержка в течение трёх-шести месяцев. Об этом писал NEWS.ru.