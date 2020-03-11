https://static.news.ru/photo/e089e9c6-636d-11ea-b135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк для поддержания рубля может ввести ограничения на покупку населением иностранной валюты. Такое мнение высказала руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская.

Не исключено, что Центробанк будет вынужден прибегнуть к жёстким инструментам. В частности, в банковском секторе возможны ограничения на перевод ликвидных рублевых активов в валюту, — заявила аналитик в интервью «URA.RU».

Вместе с этим, по её словам, может вырасти и ключевая ставка.

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в свою очередь заявил, что эти предположения несостоятельны, предпосылок для такого развития событий пока нет. Что касается повышения Центробанком ключевой ставки, то такое, по его словам, возможно, однако грозит стихийным уходом международных инвесторов из России.

Перекредитование — единственный драйвер экономики на сегодня, сейчас никто за свой счёт не развивает бизнес. А когда ставка становится непредсказуемой, ни о каком развитии речи идти не может, — заключил экономист.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что у России есть все необходимые инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы. Об этом По его словам, страна уже сталкивалась с обвалами подобного рода и успешно с ними справлялась, писал NEWS.ru.