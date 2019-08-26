Банк России отозвал у компании «Сервисрезерв» три лицензии на оказание услуг по страхованию.
В частности, компания лишилась лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, а также обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО).
Поводом для отзыва лицензий послужили нарушения страхового законодательства, которые были допущены компанией, сообщается в приказе, опубликованном на
Ранее News.ru писал, что ЦБ отозвал из-за нарушений законодательства несколько лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО) и компании «Респект».