https://static.news.ru/photo/af73860e-c8ad-11e9-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Банк России отозвал у компании «Сервисрезерв» три лицензии на оказание услуг по страхованию.

В частности, компания лишилась лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, а также обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО).

Поводом для отзыва лицензий послужили нарушения страхового законодательства, которые были допущены компанией, сообщается в приказе, опубликованном на сайте регулятора.

Ранее News.ru писал, что ЦБ отозвал из-за нарушений законодательства несколько лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО) и компании «Респект».