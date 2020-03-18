https://static.news.ru/photo/6166c04e-6942-11ea-80ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE продолжают снижаться. Сейчас торги идут на уровне $24,9 за баррель, следует из данных торговой площадки на 20:37 мск.

Топливо этой марки упало на 13,3%. Последний раз такой уровень был зафиксирован в мае 2003 года.

Как писал NEWS.ru, аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.