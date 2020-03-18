Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE продолжают снижаться. Сейчас торги идут на уровне $24,9 за баррель, следует из данных торговой площадки на 20:37 мск.
Топливо этой марки упало на 13,3%. Последний раз такой уровень был зафиксирован в мае 2003 года.
Как писал NEWS.ru, аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.
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