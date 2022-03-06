Цена нефти Brent превысила $130 за баррель

В понедельник, 7 марта, цена барреля нефти марки Brent превысила отметку $130. Таким образом был преодолён пиковый показатель 2012 года $128 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
По данным на 02:28 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent
При этом в 02:06 достигала показателя $130,3. Максимальное значение было продемонстрировано на уровне $130,89.
Исторический максимум стоимости нефти марки Brent был установлен в 2008 году и составил более $143 за баррель.
Британская компания Shell ранее извинилась за то, что ей приходится приобретать нефть у России. Она объяснила это необходимостью обеспечить бесперебойную работу энергетической отрасли и невозможностью быстрого замещения российской продукции альтернативными источниками.