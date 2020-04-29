Цена нефти Brent поднялась выше $26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июне поднялась утром 30 апреля на 9%.
По состоянию на 7:00 мск Brent на лондонской бирже ICE торгуется по $26,38 за баррель. Светлая техасская нефть WTI поднялась на 16,07%, до $17,5 за баррель.
Как писал NEWS.ru ранее, курс доллара в ночь на 30 апреля снизился на 1,56% по сравнению с уровнем закрытия прошлой сессии. В последний раз курс доллара снижался ниже 73 рублей 14 апреля 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен