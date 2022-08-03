Цена нефти Brent опустилась ниже $97 за баррель Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $97 за баррель впервые с 14 июля

Фото: Xinhua/Global Look Press

В среду, 3 августа, на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года снижалась на 3,56% и находилась на уровне ниже $96,9 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки в 21:27 мск.

К 21:50 мск стоимость марки Brent ускорила падение до $96,81. Это на 3,71% ниже, чем было в момент закрытия предыдущей торговой сессии. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI опускалась до показателей в $90,75, или на 3,88%.

В предыдущий раз цена на нефть Brent опускалась ниже $97 за баррель 14 июля текущего года.

Ранее стало известно, что страны — участницы ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября.