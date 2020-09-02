Цена нефти Brent опустилась ниже $44

https://static.news.ru/photo/1bc81110-edc1-11ea-ba04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне достигла отметки в $43,9 за баррель. В последний раз стоимость нефти этого сорта была ниже $44 за баррель 21 августа.

По данным площадки на 10:19 мск, цена нефти марки Brent опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов. Уже через 15 минут она немного прибавила в цене и торговалась на уровне $44 за баррель (-1%). Нефть сорта WTI по состоянию на 10:35 мск подешевела на 0,7%, до уровня $41,56 за баррель.

Как писал NEWS.ru, благодаря сделке ОПЕК+ рынок нефти смог восстановиться на 90% и должен скорректироваться до докризисного уровня в 2021 году, заявил министр энергетики России Александр Новак. Ранее Международное энергетическое агентство дало прогноз о снижении глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки — до 91,9 млн баррелей в сутки.