Цена нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель впервые с 3 августа

https://static.news.ru/photo/850fd7bc-eec4-11ea-a571-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 2,75%. На лондонской бирже ICE она стоит ниже $43.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась на уровне ниже $43 за баррель месяц назад, 3 августа.

Отмечается, что к 10:41 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $42,9 за баррель (-2,65%), а нефть сорта WTI дешевела на 3,21%, снижаясь до уровня $40,04 за баррель.

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин в конце августа заявил, что цены на нефть могли бы быть и повыше.