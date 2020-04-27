Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель

https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,8%, на нефть американской марки WTI — на 15,5%.

По данным торгов на 09:57 мск, стоимость Brent составила $19,99 за баррель, WTI торгуется по $14,31 за баррель.

Как писал NEWS.ru, министр энергетики РФ Александр Новак считает, что не нужно слишком серьёзно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля. Он назвал это «бумажной торговлей», а не торговлей «живой нефтью».

Страны ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть WTI достигли показателя минус $39,44.