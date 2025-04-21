Цена на золото установила новый рекорд Стоимость золота впервые превысила $3400 за тройскую унцию

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Стоимость золота впервые превысила $3400 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex. В 09:09 мск показатель вырос на 0,19% и достиг $3400,5.

При этом в 09:24 мск цена драгметалла, продолжая расти, составила $3401,2 за тройскую унцию. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала до $67,04 за баррель. Цена контрактов на поставки нефти WTI в июне выросла на 0,1%, до $63,1 за баррель.

Ранее агентство Reuters сообщило, что золото торгуется на рекордно высоких ценах на фоне ослабления доллара и обесценивания мировых акций. Австралийский банк ANZ 16 апреля обновил свой прогноз по цене золота, которая к концу года достигнет $3600 за унцию, заявив, что спрос на этот актив-убежище будет расти.

По мнению экспертов, цены на золото сейчас резко растут, поскольку тарифная политика президента США Дональда Трампа спровоцировала международную торговую войну, которая всколыхнула финансовые рынки и грозит возобновить инфляцию как для семей, так и для предприятий. Если тенденции сохранятся, аналитики считают, что цена на золото может продолжить расти в ближайшие месяцы.

До этого Министерство финансов России сообщило, что направит на продажу золото и иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 35,9 млрд рублей. По данным ведомства, соответствующие операции будут осуществляться до 12 мая.