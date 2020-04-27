Цена на нефть марки WTI упала на 11%

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В понедельник, 27 апреля, на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ цена на сырьё марки WTI упала на 11,28% до 15,04 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют обнародованные данные торгов.

Также в понедельник утром снизилась цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent. Стоимость по состоянию на 08:46мск — 23,87 доллара за баррель. Соответственно, цена на Brent 27 апреля упала на 3,79%.

При этом цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 1,96% — до 21,02 доллара за баррель.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

Как ранее передавал NEWS.ru, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьёзно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.