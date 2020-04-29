Цена на гречку в России снова выросла

За прошедшую неделю стоимость гречки в РФ выросла на 2,8%, рис подорожал на 1,7%, мука на 1%.
Об этом сообщает Росстат. По его данным, рост цен зафиксирован в 78 субъектах РФ. При этом в 16 субъектах гречка подорожала на 5% и более,
За период с 21 по 27 апреля 2020 г. среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 2,8%, — говорится в материалах Росстата.
Также зафиксирован рост цен на некоторые другие продукты: сахар-песок и овощные консервы для детского питания подорожали на 0,6%, а пшено — на 0,5%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексей Богданов рассказал о планах властей страны. По его словам, Минск может отказаться от закупок российской гречки.
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