Цена на гречку в России снова выросла

https://static.news.ru/photo/d93aee7c-8a1e-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшую неделю стоимость гречки в РФ выросла на 2,8%, рис подорожал на 1,7%, мука на 1%.

Об этом сообщает Росстат. По его данным, рост цен зафиксирован в 78 субъектах РФ. При этом в 16 субъектах гречка подорожала на 5% и более, передаёт ТАСС.

За период с 21 по 27 апреля 2020 г. среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 2,8%, — говорится в материалах Росстата.

Также зафиксирован рост цен на некоторые другие продукты: сахар-песок и овощные консервы для детского питания подорожали на 0,6%, а пшено — на 0,5%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексей Богданов рассказал о планах властей страны. По его словам, Минск может отказаться от закупок российской гречки.