Цена на газ в Европе опустилась до $984

Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже $1000 за тысячу кубометров в пятницу, 14 января, после активного роста в первой половине дня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки лондонской биржи IСE.
На открытии стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF
Своего исторического максимума цены на газ достигли 21 декабря 2021 года, когда цена за тысячу кубометров составила $2190,4. После этого пошло коррекционное снижение стоимости газа. По состоянию на 30 декабря расчётная цена январских фьючерсов упала до $1020.
Небывалый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда на споте стоимость по индексу TTF колебалась в диапазоне $250–300 за тысячу кубометров. В начале октября цена на газ перешагнула уже $1000. Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года. Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов 14 января выросли более чем на 10%. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, они превысили $1100 за тысячу кубометров.