Цена на газ в Европе опустилась до $984

Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже $1000 за тысячу кубометров в пятницу, 14 января, после активного роста в первой половине дня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки лондонской биржи IСE.

На открытии стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF составила $1084. Затем в первые полчаса торгов цены подскочили на 12%, превысив отметку в $1100, а после рост несколько замедлился. К завершению торгов цены пошли на снижение. Максимальный показатель в этот день составил $1131, минимальным стало значение закрытия — $984, что на 2,3% ниже расчётной цены четверга, 13 января.

Своего исторического максимума цены на газ достигли 21 декабря 2021 года, когда цена за тысячу кубометров составила $2190,4. После этого пошло коррекционное снижение стоимости газа. По состоянию на 30 декабря расчётная цена январских фьючерсов упала до $1020.

Небывалый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда на споте стоимость по индексу TTF колебалась в диапазоне $250–300 за тысячу кубометров. В начале октября цена на газ перешагнула уже $1000. Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года. Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов 14 января выросли более чем на 10%. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, они превысили $1100 за тысячу кубометров.