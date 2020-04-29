Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт

https://static.news.ru/photo/0a5493c4-75fb-11ea-afb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $22 за баррель. Цена июньских фьючерсов выросла на 8,4%.

Отмечается, что цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 8,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и в моменте достигала отметки $22,17 за баррель, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак добавил, что снижение глобального спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, мелкие российские нефтяные предприятия рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть. Руководители некоторых из них признаются, что уже готовятся сжигать сырьё из-за ненужности покупателям.