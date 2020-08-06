ЦБ увидел пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

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Банк России по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов.

Он также подчеркнул, что эффект от снижения ключевой ставки ЦБ РФ будет проявляться и усиливаться в 2021 году.

Полный эффект от уже произошедшего снижения ключевой ставки проявится только в следующем году. Да, этот эффект есть уже сейчас, но он будет ещё сохраняться и усиливаться, — отметил Тремасов в интервью телеканалу РБК.

24 июля ЦБ снизил (в третий раз с начала пандемии) ключевую ставку на 0,25 п. п., до исторического минимума — 4,25%. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. С точки зрения денежно-кредитной политики ключевая ставка — это инструмент, с помощью которого Центробанк влияет на экономику. Снижая эту ставку, регулятор пытается простимулировать деловую активность, писал NEWS.ru.