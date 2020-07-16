Годовая инфляция в начале лета выросла до 3,21% при разнонаправленной динамике цен — годовой темп роста цен на товары несколько увеличился, на услуги — заметно уменьшился, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Центрального банка Российской Федерации «Динамика потребительских цен», который есть в распоряжении NEWS.ru. Экономисты прогнозируют, что инфляция в 2020 году окажется в диапазоне 3,4–3,6% и сократит отрыв от целевого показателя Банка России, зафиксированного на уровне 4%. К слову, прямого регулирования цен на широкий круг товаров и услуг нас не ждёт, так как потребители могут столкнуться с дефицитом товара.

Постепенное смягчение режима самоизоляции способствовало некоторому восстановлению предложения и реализации отложенного спроса на отдельные товары и услуги, говорят в Центробанке. В целом спрос оставался низким — как в связи с произошедшим снижением доходов, так и в результате сохранения действия ограничительных мер (в том числе внешних, в первую очередь на поездки), а также осторожного поведения потребителей. Это оказывало дезинфляционное влияние, отмечают аналитики регулятора.

По словам специалистов Банка России, основной вклад в повышение годовой инфляции внёс ускоренный рост цен на овощи и фрукты, отличающихся высокой волатильностью. В июне текущего года это ускорение было обусловлено эффектом низкой базы: в июне 2019-го раннее поступление урожая привело к большему, чем обычно, снижению цен на овощи. При этом месячный рост потребительских цен (с поправкой на сезонность) в июне замедлился.

В дальнейшем текущий рост цен останется пониженным в условиях сдержанного спроса, рассчитывают в Банке России. В то же время показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года.

Надо понимать, но «нормальный» процесс роста цен для производителей позволяет компенсировать существенные просадки в спросе на товары и услуги, росте себестоимости и ослаблении рубля, в том числе в условиях пандемии коронавируса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для конечных потребителей прогнозируемый рост цен является сигналом в очередной раз задуматься об объёмах своего потребления, а также о потребительских предпочтениях, поскольку в отсутствие роста доходов (в большинстве случаев мы наблюдаем их снижение) потребители вынуждены пересматривать свои текущие траты в сторону более дешёвых товаров и услуг. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

В результате прошедших нескольких месяцев пандемии в РФ видны тренды снижения объёмов потребления как продовольственных, так и непродовольственных услуг. Основным ограничивающим фактором является рост цен. Временное повышение стоимости услуг в ближайшие месяцы вполне вероятно, поскольку слишком долгим было закрытие сферы услуг в период локдауна, подчёркивает Орехов.

В то же время не стоит исключать определённых скидок на ряд непродовольственных товаров, поскольку продавцы будут стремиться побыстрее избавиться от остатков и завезти новый товар. По прошествии нескольких месяцев, если не будет второй волны коронавируса, спрос и предложение должны начать приходить в равновесие, — сказал аналитик НКР.

Орехов не прогнозирует существенного роста цен на непродовольственные товары, поскольку ретейлерам необходимо распродавать запасы из старых коллекций. Кроме того, резкого повышения стоимости услуг, скорее всего, не будет, поскольку после выхода из карантина существенно возрос объём работ. Иначе говоря, если некоторые участники сферы услуг сильно поднимут цены на свои услуги, потребители будут искать предложение с более низкими ценами.

Низкий спрос как оставался, так и остаётся мощным дезинфляционным фактором, полагает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Конечно, его рост значительно начал проявляться уже в июне. В этом месяце торговый оборот вернулся на докризисный уровень (по данным IT-компании «Платформа ОФД»). При этом продовольственный ретейл вырос на 5-7% по сравнению с прошлым годом, а непродовольственный не изменился, отмечают аналитики.

Если выручка продуктовых супермаркетов и магазинов у дома возросла в рамках 5%, то продажи электроники и гаджетов продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 22% год (а средний чек — на 29%), а товаров для строительства и хозяйства – на 21% (средний чек — на 11%). Впрочем, пока столь стремительный рост продаж не выразился в росте инфляции. На первом этапе открытие организаций сферы услуг не отразится на общем росте цен. Участники рынка предпочитают предоставлять скидки до момента восстановления спроса. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

По словам эксперта, готовящееся открытие авианаправлений и рост потребления импорта скажутся на девальвации рубля и на индексе потребительских цен (ИПЦ). Профицит российского счёта текущих операций составил лишь $0,6 млрд в первом полугодии текущего года. Импорт товаров снизился на 13,5% г/г в 2020 году — на $8 млрд. Сейчас наблюдается обратная тенденция, запускающая инфляционные процессы. Постепенное снятие ограничений по всей стране сопровождается ростом спроса, в том числе на импорт, соответственно, и на иностранную валюту.

Но рост ИПЦ не будет драматическим. Возможно движение недельной инфляции (год к году) в диапазон 4-4,5% в осенние месяцы. Незначительное превышение годового таргета ЦБ по инфляции (4%) не вызовет социальной напряжённости, но повышение инфляционных ожиданий может спровоцировать незначительное изменение потребительской модели, стимулируя текущие расходы, — сказал Миронюк.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России ожидает роста цен по вполне объективным причинам, и с доводами регулятора нельзя не согласиться. На рынки возвращается нереализованный спрос весенних месяцев, когда вся страна находилась на самоизоляции, и сжавшееся потребление оказало существенное дезифляционное давление на цены, полагает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

К тому же отталкиваться придётся от низкой базы предыдущих месяцев, когда цены росли крайне медленными темпами. Так что умеренный рост цен на основные виды товаров и услуг не должен вызывать удивления, и в целом выглядит экономически обоснованным. При этом поводов опасаться, что цены вырастут значительно, сейчас точно нет. Даже если производители и реализаторы товаров и услуг захотели бы существенно задрать цены, у них это всё равно не получится – упавшие доходы россиян и, соответственно, сжимающийся из-за этого потребительский спрос не дадут ценам заметно вырасти. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

В противном случае производители попросту не смогут продать сделанный ими продукт, уверен эксперт. Так что целевой уровень по инфляции на конец этого года в 4%, взятый Центробанком за ориентир, выглядит вполне разумным.