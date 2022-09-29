ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентам из недружественных стран ЦБ продлил ограничения на переводы денег нерезидентов из недружественных стран до 1 апреля

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Банк России продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж денежных средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщает пресс-служба регулятора. Таким образом запрет будет действовать до 1 апреля 2023 года. Представители ЦБ отмечают, что данные меры были приняты для поддержания финансовой стабильности.

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. Решение принято для поддержания финансовой стабильности, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Банке России заявили о введении дополнительных мер, направленных на девалютизацию РФ. ЦБ введет допмеры, призванные сократить банковские операции в долларах и евро. Помимо этого, ЦБ намерен решить проблему с блокировкой российских активов, так как она создает финансовые риски для граждан и бизнеса РФ.

Ранее Forbes сообщил о том, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов. Такой вариант развития событий допускается, если ЕС и США введут санкции против Национального клирингового центра и МосБиржи.