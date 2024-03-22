ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стрела»

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Центральный банк России отозвал у московского банка «Стрела» лицензию на осуществление банковских операций, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация специализировалась на оказании услуг, касающихся переводов средств между КИВИ Банком и другими участниками рынка, и занимала 321-е место в РФ по величине активов.

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 22 марта 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Банк Стрела», — сказано в сообщении.

По информации ЦБ, банк «Стрела» нарушал нормативные акты и федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. В течение последнего года регулятор неоднократно принимал меры к кредитной организации. Кроме этого, банк допускал нарушения в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Согласно информации Агентства по страхованию вкладов, ответственность ACB перед клиентами банка «Стрела» оценивается примерно в 332 тысячи рублей. Страховые выплаты вкладчикам начнутся не позднее 5 апреля.

Ранее по решению Центробанка была отозвана лицензия у КИВИ Банка. Он занимал 89-е место в банковской системе РФ по величине активов и не был значимым кредитором реального сектора экономики. В ЦБ также подчеркнули, что у кредитной организации хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. Возврат будет проходить в ходе процедуры банкротства или принудительной ликвидации за счет денег, полученных от реализации активов.