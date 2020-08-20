ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»

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Банк России приказом от 21 августа аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит». Основанием послужило ходатайство кредитной организации в связи с решением общего собрания участников о её добровольной ликвидации.

Согласно представленным в Банк России отчётным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. [Банк] является участником системы страхования вкладов. В ООО КБ «Славянский кредит» будет назначена ликвидационная комиссия, — сообщает пресс-служба регулятора.

По величине активов «Славянский кредит» занимал 287 место в банковской системе России.

3 августа Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка. Основанием для этого также послужило ходатайство кредитной организации, писал NEWS.ru.